16.09.2016, 15:50



Wassermühle Laderholz Illumination













Wassermühle Laderholz Illumination Beschreibung: Schlüsselwörter: Wassermühle, Laderholz, Illumination Datum: 02.02.2015 10:52 Hits: Gesamt: 10453 - pro Tag: 17.7 Downloads: 0 Wieviele Benutzer haben dieses Bild als Favorit (Leuchtkasten) 0 Bewertung: 0.00 (0 Stimme(n)) Dateigröße: 338.9 KB Auflösung 1000 x 667 Hinzugefügt von: Lunitz Zuletzt gesehen am: 15.09.2016 10:50 Guest Histogramm: Histogramm - Info:



Die graphische Darstellung der jeweiligen Tonwertverteilung, Gesamt (Grau) und einzelnen RGB-Werte (Rot, Grün, Blau), im Bild "Wassermühle Laderholz Illumination" in Form eines Diagramms. Die horizontale Achse (X-Achse) entspricht den möglichen Tonwerten (Helligkeitsstufen), die vom Farbraum des Bildes vorgegeben sind, die vertikale oder Y-Achse entspricht der jeweiligen Häufigkeit der Helligkeitswerte im Bild.

EXIF Info Hersteller: Canon Modell: Canon EOS 7D Belichtungszeit: 1/1 Blende: F/4 ISO-Zahl: 640 Aufnahmedatum: 31.01.2015 21:11:01 Brennweite: 24mm IPTC Info Objektbeschreibung: Die Wassermühle in Laderholz erstrahlte im Dunkeln. Mit unterschiedlichen Farben erstrahlt das alte Gebäude in ungewohnten Glanz. Name des Autors: Thomas Lunitz Erstellt am: 31.01.2015 Stichworte: mühle, Laderholz, Neustadt, Wassermühle, illuminiert, Nacht, beleuchtung Copyright-Vermerk: Thomas Lunitz

